Карпаты - Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ 23.02.20 (Видео)

В воскресенье, 23 февраля во Львове на стадионе "Украина" пройдет матч Карпаты - Днепр-1. Игра 19-го тура чемпионата Украины по футболу начнется в 14:00 по киевскому времени.