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Среда, 26.02.2020

Известный композитор Ханс Циммер представил новый гимн МЛС (Видео)

Известный немецкий композитор, лауреат премии Оскар Ханс Циммер представил новый гимн MLS. Презентация гимна состоялась в преддверии старта 25-го сезона. Гимн в следующем сезоне будет исполняться перед всеми матчами турнира. Циммер — автор музыки к фильмам "Гладиатор", "Интерстеллар", "Начало", "Пираты Карибского моря" и многим другим.
championat.com
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МЛС, Футбол, Видео, Новости футбола, Ханс Циммер.
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