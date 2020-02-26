Известный композитор Ханс Циммер представил новый гимн МЛС (Видео)

Известный немецкий композитор, лауреат премии Оскар Ханс Циммер представил новый гимн MLS. Презентация гимна состоялась в преддверии старта 25-го сезона. Гимн в следующем сезоне будет исполняться перед всеми матчами турнира. Циммер — автор музыки к фильмам "Гладиатор", "Интерстеллар", "Начало", "Пираты Карибского моря" и многим другим.