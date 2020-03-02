Команда в пять касаний забила смешной автогол (Видео)

В матче третьего дивизиона чемпионата Мексики между "Текосом" и "Атлетико Рейноса" был забит курьёзный автогол. Игроки "Текоса" начали матч с центра поля, довели мяч до своего вратаря, который и отправил его в собственные ворота. С начала встречи прошло всего 11 секунд. Возможно, этот автогол стал самым быстрым в истории. Ранее подобный случай произошёл в матче Кубка Эстонии между "Левадией" и "Пайде". В той встрече автогол был забит на 14-й секунде.