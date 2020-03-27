Игроки итальянского клуба звонили одиноким старикам, чтобы поддержать их (Видео)

Италия стала главным местом распространения коронавируса COVID-19 в Европе и на данный момент очень много людей проживают совершенно одни. Несколько игроков и представителей тренерского штаба клуба Серии А Болонья решили поддержать таких болельщиков и позвонить им, чтобы пообщаться. Марко Ди Вайо, Андреа Поли, Анджело Да Коста и Риккардо Орсолини поражовали своими звонками нескольких пожилых людей.