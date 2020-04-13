Обзор футбольного матча в стиле игры FIFA (Видео)

Футбольный клуб БАТЭ не очень удачно стартовал в новом сезоне, но это не мешает его работникам заниматься креативом. Так, например, официальный ютуб-канал борисовского клуба презентовали обзор матча четвертого тура чемпионата Беларуси против «Минска» (3:0) в стиле футбольного симулятора FIFA. Получилось забавно и немного иронично, потому что чемпионат Беларуси в FIFA не представлен.