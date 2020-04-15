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Среда, 15.04.2020

Коноплянка обыграл Клиха 5:2, а Зинченко проиграл Рыбусу 3:4 (Видео)

Игроки сборной Украины, Евгений Коноплянка и Александр Зинченко, провели матч по FIFA 20 против представителей сборной Польши, Мацея Рыбуса и Матеуша Клиха. Коноплянка обыграл Клиха 5:2, а Зинченко проиграл Рыбусу 3:4. Суммарный счет противостояния – 8:6 в пользу Украины. Видеозапись обеих матчей с комментарием пресс-атташе сборной Украины Александра Глывинского:
sport.ua
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