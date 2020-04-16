Динамо Минск - Неман: смотреть матч онлайн (Видео)

В четверг, 16 апреля, состоится матч 5-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют Динамо Минск и Неман Гродно. Поединок пройдет в Минске. Начало встречи – в 19:30 по Киеву.