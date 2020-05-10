Коваленко и Беседин поучаствовали в "Руханке" в рамках онлайн-школы (Видео)

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко и нападающий "Динамо" Артем Беседин приняли участие в уроке физкультуры "Руханке". Это урок в рамках Всеукраинской школы онлайн для учеников 5-11 классов от Министерства образования и науки. Ранее в "Руханке" участвовали Сергей Сидорчук, Николай Матвиенко, Денис Бойко, Тарас Степаненко и другие.