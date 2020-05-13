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Среда, 13.05.2020

Как футболисты Шахтера сдавали тесты на коронавирус (Видео)

Во вторник, 12-го мая, игроки «Шахтера» собрались в тренировочном комплексе «Святошин». Согласно санитарно-эпидемиологическим и медицинским рекомендациям для тренировочного процесса в украинском футболе, все игроки и тренеры первой команды «Шахтера» сдали ПЦР-тесты на COVID-19. После этого образцы были доставлены в вирусологическую лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием. Процедура анализа займет до трех суток. «Горняки» ждут результаты тестирования, а затем можно будет перейти к вопросу возобновления тренировок в общей группе. Ранее в Украине стартовал первый этап ослабления карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
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