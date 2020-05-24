Лучшие голы Мрдаковича, игравшего за Металлист (Видео)

Бывший игрок харьковского «Металлиста» Милян Мрдакович покончил с собой в возрасте 38 лет. Сербский футболист выстрелил себе в голову из пистолета в квартире в Белграде. Его девушка вызвала полицию. Мрдакович выступал за «Металлист» в сезоне 2005/06, сыграв 27 матчей и забив 7 мячей.