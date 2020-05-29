Тренировка Шахтера перед матчем с Динамо (Видео)

В воскресенье 31-го мая в рамках 24-го тура УПЛ состоится долгожданный матч между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», который пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве. Вашему вниманию тренировка донецкого клуба перед встречей с киевлянами.