Гол с центра поля в чемпионате Черногории (Видео)

Форвард черногорской команды «Подгорица» Балша Секулич забил яркий гол в матче против «Рудара» Плевля (3:0). Нападающий на 90-й минуте отличился ударом с центра поля. Победа позволила «Подгорице» прервать 8-матчевую серию без побед. Забавно, что это уже третий подобный сверхдальний гол этого футболиста! Первый он забил за «Будучност» в ворота «Искры» в 2017 году, второй – уже за «Подгорицу» в ворота «Сутьески» в ноябре 2019 года. Любопытно, что буквально вчера, 7 июня, похожий гол с центра поля забил и хавбек «Будучности» Милош Раичкович.