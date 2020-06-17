Удар Холанда, волшебная пятка Силвы: Бундеслига представила лучшие голы тура Бундеслиги (Видео)

Бавария досрочно стала чемпионом Германии, минимально обыграв Вердер в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги, однако другие команды продолжают борьбу либо за еврокубковую зону, либо за сохранение прописки в высшем дивизионе. Пресс-служба Бундеслиги подготовила подборку лучших голов 31-го тура первенства страны, в которую вошли взятия ворот Эрлинга Холанда, Андре Силвы и других.