Очередной сухой матч Лунина: обзор поединка Овьедо - Фуэнлабрада (Видео)

Вашему вниманию видеообзор матча 35-го тура испанской Сегунды Овьедо - Фуэнлабрада (0:0). В статистике этот матч останется чистый для украинского вратаря Андрея Лунина, то есть без пропущенных голов. Хотя по факту заслуги кипера в этом результате нет – соперник играл настолько плохо, что не смог нанести по воротам "Овьедо" ни одного удара в створ.