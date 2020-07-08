Лейпциг объявил о подписании форварда с помощью песни Gangnam Style (Видео)

Лейпциг объявил о подписании форварда Зальцбурга Хван Хи Чхана. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте. Забавным оказался тот факт, что видео с игрой корейского футболиста сопроводили песней его соотечественника PSY - Gangnam Style. Отметим, что Хван Хи Чхан подписал с немецким клубом пятилетний контракт. В Лейпциге игрок заменит Тимо Вернера, перешедшего в Челси.