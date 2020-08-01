Артета и Лэмпард высказались о грядущем финале Кубка Англии (Видео)

В субботу, 1-го августа, состоится финал Кубка Англии, в котором "Арсенал" сыграет с "Челси". Ожиданиями от поединка поделились наставник "канониров" Микель Артета и главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.