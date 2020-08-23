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Воскресенье, 23.08.2020

ПСЖ - Бавария: слова тренеров перед финалом Лиги чемпионов (Видео)

Сегодня, 23 августа, ПСЖ в финале Лиги чемпионов сыграет с"Баварией. Накануне главные тренеры команд, Томас Тухель и Ханс-Дитер Флик, провели пресс-конференции.
sport.ua
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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Томас Тухель, Ханс-Дитер Флик.
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