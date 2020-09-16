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Среда, 16.09.2020

Как Динамо обыграло Гент 10 лет назад (Видео)

В 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2020/21 «Динамо» сыграет против «Гента» из Бельгии. Матчи состоятся 23 сентября в Генте и 29 сентября в Киеве. Эти команды уже встречались 10 лет назад в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2010/11. Киевляне под руководством Валерия Газзаева одержали две убедительных победы (3:0 дома и 3:1 на выезде). В первом матче забивали Андрей Ярмоленко, Андрей Шевченко, Роман Зозуля. Во второй игре отличились Денис Гармаш, Артем Милевский и Олег Гусев. Правда, в Q4 киевляне тогда уступили ««Аяксу» (1:1 дома, 1:2 в гостях) и перешли в Лигу Европы, где в групповом раунде встречались (неожиданно!) с АЗ «Алкмаар» (две победы: 2:0 и 2:1), БАТЭ (помните Милевского: мы еще в Минск приедем, клоун!) и «Шерифом» (0:2 в Тирасполе с курьезным привозом от Бойко). В плей-офф Лиги Европы 2010/11 «Динамо» прошло турецкий «Бешикташ» и английский «Мансити». В итоге добрались тогда киевляне до 1/4 финала ЛЕ, где уступили «Браге» за счет выездного гола (1:1 дома, 0:0 в гостях).
sport.ua
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Лига Чемпионов, ФК Динамо (Киев), ФК Гент.
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