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"Бавария" разгромно проиграла "Хоффенхайму", а "МанСити" сенсационно влетел "Лестеру"
"Бавария" разгромно проиграла "Хоффенхайму", а "МанСити" сенсационно влетел "Лестеру"

"Бавария" разгромно проиграла "Хоффенхайму", а "МанСити" сенсационно влетел "Лестеру"

"Бавария" разгромно проиграла "Хоффенхайму", а "МанСити" сенсационно влетел "Лестеру"
23:16 Сегодня Телеграф
Мюнхенская "Бавария", три дня назад завоевавшая Суперкубок УЕФА в тяжелейшем матче с "Севильей", сенсационно уступила дома "Хоффенхайму".

Слаженная немецкая машина неожиданно дала сбой. Несмотря на попытки контролировать матч с самого начала, "Бавария" пропустила первый гол с угролового, а к 26-й минуте проигрывала уже 0:2.

Гол Киммиха должен был взбодрить подопечных Ханса-Дитера Флика, однако после перерыва Нойеру еще дважды пришлось вынимать мяч из сетки. Итоговый счет на табло - 1:4 в пользу "Хоффенхайма". Стоит отметить, что в последний раз "Бавария" проигрывала "Боруссии" из Менхенгладбаха в декабре прошлого года.

Бавария — Хоффенхайм 1:4
Голы: Киммих, 36 — Бичакчич, 16, Даббур, 26, Крамарич, 77, 90+2 (п)

Не стоит забывать, что в предыдущем сезоне "Бавария" показывала великолепную игру, выграв "Лигу чемпионов", Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок УЕФА. Запоминающимся выдался матч против "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов, когда немцы забили "каталонцам" сразу восемь голов, получив в ответ всего два.

Видеообзор матча "Бавария" - "Севилья" смотрите здесь.

Подчеркнем, что не менее сенсационно уступил "Манчестер сити" Александра Зинченко. "Лестер", несмотря на тотальное преимущество хозяев, умудрился увезти из Манчестера победу со счетом 2:5. В ворота подопечных Гвардиолы поставили три (!) пенальти. И все три "Лестер" реализовал. Варди оформил хет-трик.

"Лестер" лидирует в АПЛ с 9 очками после трех туров.

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