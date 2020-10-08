Шикарный гол с лету в касание - в обзоре матча Швейцария - Хорватия (видео)

В среду, 7 октября, сборная Швейцарии принимала команду Хорватии в рамках товарищеского матча. Встреча, проходившая на "АФГ Арене" в Санкт-Галлене, завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка. Хозяева сумели открыть счет первыми - на 31-й минуте после удара головой отличился Марио Гавранович. На 42-й минуте Йосип Брекало блестящим ударом в касание с лету установил паритет, а победный гол на счету Марио Пашалича на 67-й минуте. Отметим, сборная Швейцарии является соперником Украины в Лиге наций УЕФА. Свой второй очный поединок на турнире команды сыграют 17 ноября.