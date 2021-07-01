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"Заря" обыграла турецкий "Макуспор" со счетом 22:0 (видео)

"Заря" обыграла турецкий "Макуспор" со счетом 22:0 (видео)
20:50 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В четверг, 1 июля, в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, луганская "Заря" провела товарищеский матч с турецким "Макуспором", который завершился разгромной победой луганчан со счетом 22:0.

Об этом сообщает пресс-служба "черно-белых".

Заря

При этом по итогам первого тайма счет уже был 10:0 в пользу "Зари".

В ходе матча голы забили следующие футболисты:

  • Гладкий (5 мин.)
  • Шахаб (9 мин.)
  • Хомченовский (13 мин.)
  • Жуниньо (15 мин.)
  • Кабаев (19 мин.)
  • Булеца (22 мин.)
  • Имереков (35 мин.)
  • Жуниньо (39 мин.)
  • Вернидуб (43 мин.)
  • Фаворов (45 мин.)
  • Хлань (50 мин.)
  • Громов (51 мин.)
  • Нагнойный (55 мин.)
  • Кристиан (58 мин.)
  • Руфати (59 мин., пен.)
  • Назарина (68 мин.)
  • Алибеков (75 мин., пен.)
  • Емец (76 мин.)
  • Казаков (79 мин.)
  • Алефиренко (85, 87 мин.)
  • Янаков (86 мин.).

Стоит отметить, что "Макуспор" с будущего сезона будет выступать во втором дивизионе Турции.

Как сообщалось, 22 июня бразильский форвард Гильерме, о подписании которого луганская "Заря" объявила в начале мая этого года, официально присоединился к клубу

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Турция, Заря, Матч, Счет, Макуспор, Макуспор.
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