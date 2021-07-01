"Заря" обыграла турецкий "Макуспор" со счетом 22:0 (видео)

В четверг, 1 июля, в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, луганская "Заря" провела товарищеский матч с турецким "Макуспором", который завершился разгромной победой луганчан со счетом 22:0.
Об этом сообщает пресс-служба "черно-белых".
При этом по итогам первого тайма счет уже был 10:0 в пользу "Зари".
В ходе матча голы забили следующие футболисты:
Стоит отметить, что "Макуспор" с будущего сезона будет выступать во втором дивизионе Турции.
Как сообщалось, 22 июня бразильский форвард Гильерме, о подписании которого луганская "Заря" объявила в начале мая этого года, официально присоединился к клубу.