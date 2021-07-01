"Заря" обыграла турецкий "Макуспор" со счетом 22:0 (видео)

В четверг, 1 июля, в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, луганская "Заря" провела товарищеский матч с турецким "Макуспором", который завершился разгромной победой луганчан со счетом 22:0.

Об этом сообщает пресс-служба "черно-белых".

При этом по итогам первого тайма счет уже был 10:0 в пользу "Зари".

В ходе матча голы забили следующие футболисты:

Гладкий (5 мин.)

Шахаб (9 мин.)

Хомченовский (13 мин.)

Жуниньо (15 мин.)

Кабаев (19 мин.)

Булеца (22 мин.)

Имереков (35 мин.)

Жуниньо (39 мин.)

Вернидуб (43 мин.)

Фаворов (45 мин.)

Хлань (50 мин.)

Громов (51 мин.)

Нагнойный (55 мин.)

Кристиан (58 мин.)

Руфати (59 мин., пен.)

Назарина (68 мин.)

Алибеков (75 мин., пен.)

Емец (76 мин.)

Казаков (79 мин.)

Алефиренко (85, 87 мин.)

Янаков (86 мин.).

Стоит отметить, что "Макуспор" с будущего сезона будет выступать во втором дивизионе Турции.

Как сообщалось, 22 июня бразильский форвард Гильерме, о подписании которого луганская "Заря" объявила в начале мая этого года, официально присоединился к клубу.