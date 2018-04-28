Интервью юного российского хоккеиста стало вирусным в сети (Видео)

Юный хоккеист клуба Салават Юлаев Амир Хабибуллин отметился забитой шайбой во время матча против ЦСКА в рамках детского турнира. Хоккеист намеревался пообщаться с журналисткой, которая хотела узнать, как ему удалось забросить шайбу, однако тренер команды схватил за шиворот своего подопечного и вытолкнул игрока на лед, не дав ответить на первый вопрос.