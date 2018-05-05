ЧМ-2018 по хоккею. Россия - Франция 7:0: обзор матча (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/05/russia.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/05/russia-567x309.jpg 2018-05-05T17:59:11+03:00 Другие виды 4 мая Россия разгромила Францию в стартовом матче чемпионата мира по хоккею. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-other-sports/4045837-chm-2018-po-hokkeyu-rossiya-frantsiya-7-0-obzor-matcha-video.html

ЧМ-2018 по хоккею. Россия - Франция 7:0: обзор матча (Видео) Сборная России по хоккею 4 мая разгромила Францию в стартовом матче чемпионата мира по хоккею. Смотрите видео шайб матча Россия – Франция: