Швеция – Беларусь 5:0: обзор матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/05/sweden.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/05/sweden-567x309.jpg 2018-05-05T19:32:05+03:00 Другие виды 4 мая сборная Швеции разгромила Беларусь на чемпионате мира по хоккею-2018. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-other-sports/4045845-shvetsiya-belarus-5-0-obzor-matcha-chm-2018-po-hokkeyu-video.html

Швеция – Беларусь 5:0: обзор матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео) Швеция – Беларусь – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 9 Андерссон (Эверберг, Кемпе), 2:0 – 9 Нюквист (Линдхольм, Клингберг), 3:0 – 23 Янмарк-Нюлен (Зибанежад, Ракелль), 4:0 – 33 Ракелль, 5:0 – 56 Зибанежад (Ракелль, Янмарк-Нюлен)