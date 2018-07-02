Мировой рекорд Говорова на 50 м баттерфляем (Видео)

Украинец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем, выиграв соревнования в Риме с результатом 22,27 с. Прежнее мировое достижение держалось с 2009 года, когда в Малаге испанец Рафаэль Муньос Перес проплыл дистанцию за 22,43 с.