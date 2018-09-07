Открытая тренировка бойцов UFC 228 (Видео)

В Далласе (США) состоялась открытая для фанатов и журналистов тренировка бойцов турнира UFC 228. В главном бою чемпион UFC в полусредней весовой категории Тайрон Вудли проведет поединок с претендентом Дарреном Тиллом. Чемпионка в весе до 56,7 кг Никко Монтано встретится с Валентиной Шевченко .