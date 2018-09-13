Усэйн Болт выиграл спринт в невесомости (Видео)

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерских дистанциях Усэйн Болт поучаствовал в забеге в невесомости. Оригинальный ролик, который он выложил у себя в «инстаграме», приурочен к рекламной кампании шампанского.