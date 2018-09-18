Украинка Белодед стала героиней промо-ролика к ЧМ с дзюдо

17-летняя дзюдоистка Дарья Белодед стала героиней промо-ролика к грядущему чемпионату мира в Баку. В видео она представлена как перспективная, юная спортсменка, которая к тому же является непобежденной. Украинка является чемпионкой Европы, добыв победу на прошлогоднем турнире в Варшаве. В этом году она добыла пять золотых медалей на соревнованиях в Тунисе, Париже, Дюссельдорфе, Подчертеке и Загребе.