Сантос избил Блаховича (Видео)

В Праге состоялся турнир UFC Fight Night 145, главным боем которого стал поединок Ян Блахович – Тиаго Сантос. В 3-м раунде Сантос поймал поляка левым боковым ударом навстречу, после чего Блахович потерял равновесие и упал. Сантос бросился добивать соперника руками, пока судья не остановил бой.