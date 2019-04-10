Обзор 4-го поединка финальной серии плей-офф между Днепром и Донбассом (Видео)

7 и 9 апреля в Херсоне состоялись третий и четвертый поединки решающей части чемпионата – финала плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между «Донбассом» и «Днепром», в рамках которых дончане записали на свой счет две победы и сделали счет в серии 3:1 в свою пользу. Напомним, что пятый матч финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч состоится 12 апреля в Дружковке. Матч начнется в 18:30.