ЧМ-2019 по хоккею. Германия - Великобритания: видео онлайн-трансляция матча

Сегодня, 11 мая, на чемпионате мира по хоккею в Словакии стартуют команды Германии и Великобритании. Вашему вниманию прямая видео трансляция матча первого тура группы А.