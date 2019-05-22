Скачать
Среда, 22.05.2019

Малиньяджи - Лобов: скандальная дуэль взглядов (Видео)

Экс-чемпион мира по боксу 38-летний американец Пол Малиньяджи и бывший боец UFC 32-летний россиянин Артем Лобов проведут поединок в организации Bare Knuckle FC, где бойцы дерутся без перчаток. Бой состоится 23 июня.
allboxing.ru
Фото: Скриншот
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Бокс, Видео, MMA, Пол Малиньяджи, Новости ММА, Кулачные бои, Артем Лобов, Пол Малиньяджи - Артем Лобов.
20:19 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь