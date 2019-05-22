Малиньяджи - Лобов: скандальная дуэль взглядов (Видео)

Экс-чемпион мира по боксу 38-летний американец Пол Малиньяджи и бывший боец UFC 32-летний россиянин Артем Лобов проведут поединок в организации Bare Knuckle FC, где бойцы дерутся без перчаток. Бой состоится 23 июня.