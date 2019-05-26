Россия - Чехия: обзор матча за бронзу ЧМ-2019 по хоккею (Видео)

Сборная России встречалась с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу команды Ильи Воробьёва.