Футзал. Украина - Грузия: лучшие моменты матча (Видео)

В рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2020 подопечные Александра Косенко приняли участие в международном турнире в Киеве. Сборная Украины по футзалу победила Грузию (1:4) и заняла на международном товарищеском турнире второе место.