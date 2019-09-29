Глубочайший нокаут в бою Перейра - Абена (Видео)

Вчера в Майами, США чемпион Glory в среднем весе Алекс Перейра успешно провел бой в рамках полутяжелого веса. Тяжелым нокаутом Перейра победил Донеги Абену и теперь стремится повторить подвиг Робина ван Русмалена и стать чемпионом организации сразу в двух весах. Для этого ему нужно победить чемпиона Glory в полутяжелом весе россиянина Артема Вахитова.