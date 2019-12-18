Биатлон: самые яркие моменты гонок в Хохфильцене (Видео)

Бё на последнем этапе вырвал для Норвегии победу в эстафете. В австрийском Хохфильцене состоялся второй этап Кубка мира по биатлону. Сайт IBU выпустил ролик о прошедшем этапе и вспомнил самые яркие моменты.