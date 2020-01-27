Хоккеист забросил шайбу в стиле Лобановского (Видео)

В матче 31-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги- Пари-Матч между «Днепром» и «Донбассом» (1:2) форвард Дончан Никита Милехин отметился по-футбольному красивым и точным голом.Нападающий «Донбасса» забросил шайбу в ворота Александра Хомутова с острого угла, забив гол в стиле знаменитого украинского футболиста и тренера Валерия Лобановского.