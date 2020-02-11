Защитник Динамо сделал суперсейв и спас свою команду от гола (Видео)

Хороший защитник - не только тот, кто ложится под шайбы, но и тот, кто готов любой ценой защищать свои ворота от пропущенных шайб. Именно поэтому защитник харьковского МХК «Динамо» Руслан Лисин в матче против «Кременчука» не просто сделал супер-сейв, помогая своему же голкиперу отбить шайбу, но и проявил по-бейсбольному красивую технику.