Белый Барс дал бой лидеру: обзор матча (Видео)

Казалось, что сегодня на домашней площадке Кременчуг будет зол, ведь в предыдущем туре уступил Днепру, и разорвет Белый Барс. Гости с Белой Церкви дали достойный бой и уступили лишь на последних минутах.