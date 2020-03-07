UFC 248. Видео взвешивания

Представляем видео с церемонии взвешивания участников шоу UFC 248. В главном бою шоу чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья встретится с Йоэлем Ромеро. Чемпионка в минимальном весе Вейли Жанг проведет бой с Йоанной Енджейчик.