Нурмагомедов сделал заявление касательно отмены боя с Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов дал большое интервью телеканалу ESPN о текущей ситуации. Главный вопрос в том, поедет ли Хабиб на место боя против Тони Фергюсона, если оно будет определено в ближайшие дни.