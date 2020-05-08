Фергюсон и Гэтжи пожали друг другу руки после дуэли взглядов (Видео)

Бойцы легкого веса Тони Фергюсон (25-3) и Джастин Гэтжи (21-2) провели дуэль взглядов перед турниром UFC 249. Интересно, что несмотря на карантин из-за коронавируса они не побоялись пожать друг другу руки.