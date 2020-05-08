Фергюсон и Гэтжи пожали друг другу руки после дуэли взглядов (Видео)

25 лет назад Реджи Миллер увековечил свое имя в истории НБА (Видео)
"Сегодня Украина также воюет с агрессором - путинской Россией": Институт нацпамяти презентовал ролик к годовщине войне
Возле Мелитополя пронесся гигантский смерч (Видео)
Алиев попробовал себя в роли комментатора (Видео)
Карантин не помеха: Metallica записали акустическую версию своей песни (Видео)
В Австралии показали прототип боевого беспилотника (Видео)
NASA показало, как таяли ледники на Земле в течение 16 лет: видео
Sia представила второй в этом году хит "Saved My Life"
"Гетман Сагайдачный" во время учебных стрельб встретил российские корабли (Видео)
Приколы с животными, которые вмиг поднимут настроение (Видео)
"Мой": Светлана Лобода представила новый сингл
Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся: Северокорейские СМИ опубликовано видео
Чтобы не терять: креативные идеи, как справится с проблемой поиска вещей