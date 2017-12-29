Звездная теннисистка сразилась с ниндзя (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2017/12/agnesha.jpg https://telegraf.com.ua/files/2017/12/agnesha-567x309.jpg 2017-12-29T07:27:50+02:00 Теннис Польская теннисистка Агнешка Радваньска одержала победу в матче с ниндзя в рекламе спортивного инвентаря https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-tennis/3823838-zvezdnaya-tennisistka-srazilas-s-nindzya-video.html

Звездная теннисистка сразилась с ниндзя (Видео) Польская теннисистка Агнешка Радваньска одержала победу в матче с ниндзя в рекламе спортивного инвентаря