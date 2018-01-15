Теннисистка не хотела выходить на корт из-за отсутствия бананов (Видео)

Американка долго спорила с судьей пока ей не принесли фрукты. Американская теннисистка Коко Вандевеге не хотела выходить на корт в поединке против Тимеа Бабош из-за отсутствия бананов. Коко долго спорила с судьей пока ей не принесли фрукты. Отметим, что в этом поединке американка потерпела поражение Тимеа Бабош.