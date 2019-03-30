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Суббота, 30.03.2019

Свитолина: Подала 11 раз на вылет и почувствовала себя как Изнер (Видео)

Украинская теннисистка Элина Свитолина ответила на такой вопрос викторины: «Сколько эйсов ты сделала больше всего?» Свитолина: "11 эйсов в Брисбене в матче против белоруски Александры Саснович. Это был второй раз, когда я подала 11 раз на вылет (первый - в матче против Суарес - Наваро). Это невероятные ощущения. Я чувствовала себя как Джон Изнер (смеется)". Также на другие вопросы ответили Кики Бертенс, Каролина Плишкова, Петра Квитова и Слоан Стивенс.
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