Свитолина - Ястремская: обзор украинского дерби на US Open (Видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей украинского дерби против Даяны Ястремской в третьем круге основной сетки на открытом чемпионате США по теннису. Лучшая теннисистка Украины одержала легкую победу менее чем за час разгромив соотечественницу 6:2, 6:0.