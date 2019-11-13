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Среда, 13.11.2019

Сенсация: обзор матча Итогового турнира ATP Джокович - Тим (Видео)

Австриец Доминик Тим стал первым полуфиналистом Итогового турнира ATP. В матче второго тура группового раунда пятый сеяный неожиданно обыграл серба Новака Джоковича. Отметим, что в третьем сете Тим не смог подать на матч при счете 6:5, а на тай-брейке отыгрался с 1-4. За вторую путевку в плей-офф сразятся Новак Джокович и Роджер Федерер.
Телеграф Спорт
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