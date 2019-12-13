Снигур - Младенович: юная украинка обыграла опытную француженку (Видео)

В полуфинале престижного турнира в Дубаи 17-летняя Дарья Снигур благодаря уверенной игре в защите и на подачах сумела нанести поражение Кристине Младенович и вышла в финал.