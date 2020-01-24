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Пятница, 24.01.2020

Сенсационное поражения Серены Уильямс на Australian Open 2020 (Видео)

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, не смогла выйти в четвёртый круг, неожиданно проиграв представительнице Китая Ван Цян (27) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.
championat.com
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Серена Уильямс, Теннис, Видео, Новости тенниса, Ван Цян.
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