Сенсационное поражения Серены Уильямс на Australian Open 2020 (Видео)

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, не смогла выйти в четвёртый круг, неожиданно проиграв представительнице Китая Ван Цян (27) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.