Первая песня украинской теннисистки Ястремской "Тысячи меня" (Видео)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская представила свою первую песню «Тысячи меня». Все собранные с продаж и прослушиваний песни средства будут направлены в благотворительный фонд Ястремской.